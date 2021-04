COVID-19 : la Corée du Sud à la porte d’une quatrième vague

Photo : YONHAP News

Un total de 542 nouveaux cas positifs au COVID-19 et cinq décès supplémentaires ont été recensés ces dernières 24 heures. Ce qui porte le total cumulé à 110 688 contaminations et 1 775 morts.Jusqu’à hier, pas moins de 1 195 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.Le virus reste toujours actif, au point que la semaine dernière, le taux de reproduction est monté jusqu’à 1,12 et celui des contaminations dont l’origine est inconnue à 28,2 %.Les autorités sanitaires considèrent que cette semaine sera déterminante pour éviter un basculement dans la quatrième vague de l’épidémie, qui selon elles, sera pire que la troisième. Face à une telle situation, elles ont mis en place plusieurs mesures. Il s’agit notamment de maintenir les restrictions sanitaires actuelles jusqu’au 2 mai, de dépister davantage de personnes et de renforcer leur soutien pour distribuer au plus vite les autotests.