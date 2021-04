COVID-19 : Moderna dépose une demande d’autorisation de son vaccin en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les autorités de santé sud-coréennes considèrent que le pays entre dans la quatrième vague de COVID-19, au vue des données épidémiologiques. Celles-ci font état d’un taux de reproduction supérieur à 1 pendant plus de deux semaines.Inquiet, le président de la République a convoqué hier une réunion extraordinaire au cours de laquelle lui et les principaux acteurs de la gestion de la crise sanitaire ont fait l’état des lieux de la situation. A cette occasion, Moon Jae-in a alerté sur un possible rebond désormais incontrôlable de l'épidémie.Il en a profité pour faire connaître le calendrier de l’approvisionnement en vaccins anti-COVID. Selon le chef de l’Etat, la production du sérum de Novavax dans des usines sud-coréennes débutera dans le courant du mois.Par ailleurs, l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) a annoncé le même jour qu’elle venait d’entamer l’examen de la demande déposée par le laboratoire américain Moderna avant d’exporter son vaccin vers le pays du Matin clair.