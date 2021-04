COVID-19 : le nouveau maire conservateur de Séoul veut imprimer sa marque

Photo : YONHAP News

Face à l’inquiétante flambée des infections au COVID-19, l’exécutif a imposé hier la fermeture des établissements de divertissement, dont les bars et les boîtes de nuit, à Séoul et dans sa région ainsi qu’à Busan, où les infections sont concentrées.Le tout nouveau maire de la capitale veut se démarquer de l’administration centrale. Oh Se-hoon, issu du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, cherche à lutter contre l’épidémie à sa propre manière. Il évoque une bataille permettant de faire « coup double », à savoir d’endiguer la propagation du virus tout en maintenant l’activité quotidienne.Du coup, Oh a demandé au gouvernement de donner son feu vert à l’utilisation des autotests. Effectivement, il a étudié la possibilité de prolonger les heures d'ouverture des établissements en question, à condition de mettre ces kits à disposition. Ceux-ci devront permettre de savoir, en dix à 30 minutes, si l'on est positif ou non au COVID-19 grâce à un prélèvement nasal ou buccal. En Corée du Sud, il n’est pas encore autorisé.En attendant, la mairie de Séoul a décidé d’introduire les tests antigéniques dans les « noraebang », ces salles de karaoké privatives. Elle a pour autant reculé d’un pas sur son propre protocole sanitaire, affirmant que la décision finale serait prise en consultation avec l’Etat. Une panoplie de mesures sera finalisée d’ici la fin de la semaine.