Photo : YONHAP News

C'est en respirant un air pur que les sud-Coréens ont passé ce mardi. Suite aux averses qui se sont abattues tout au long de la journée de lundi, l'indice de pollution aux particules fines était au plus bas sur l'ensemble du territoire. Et les nuages laissent peu à peu place au soleil.La pluie a toutefois fait souffler un vent de fraîcheur sur la péninsule. A 15h, le mercure ne dépassait pas 12°C à Séoul et à Jeonju, 15°C à Chuncheon et 19°C à Daegu.