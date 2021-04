Renseignements américains : Pyongyang pourrait reprendre cette année ses essais nucléaires

Photo : YONHAP News

Les renseignements américains ont publié hier un rapport annuel de 27 pages sur les menaces à l’égard des Etats-Unis dans le monde.Dans ce document, ils évoquent les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, estimant que cette année, celle-ci pourrait de nouveau tester des armes atomiques ou des missiles balistiques à longue portée (ICBM) pour faire pression sur Washington.Le rapport précise que le pays communiste s’emploie toujours à rechercher et développer des missiles balistiques et poursuit aussi ses efforts pour mettre au point des armes biochimiques. Et d’analyser que son leader Kim Jong-un « pourrait prendre des mesures agressives et potentiellement déstabilisantes pour modifier l'équilibre des forces dans la région et créer des dissensions entre les Etats-Unis et leurs alliés ».Les agences de renseignement américaines anticipent également que le royaume ermite continuera à renforcer ses forces conventionnelles, ce qui constituera une menace grandissante pour les USA, la Corée du Sud et le Japon.Le rapport a été présenté au Congrès. La directrice du Renseignement américain (DNI), Avril Haines, et le patron de la CIA, William Burns, doivent répondre aujourd’hui et demain aux questions sur le sujet de la part des députés et sénateurs.