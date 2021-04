Vaccin Pfizer : 250 000 doses supplémentaires arrivent en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

250 000 doses du vaccin Pfizer ont été livrées ce matin en Corée du Sud. Le gouvernement a conclu avec ce laboratoire pharmaceutique américain un contrat d’approvisionnement de 26 millions de doses permettant de vacciner 13 millions de personnes. Jusqu’à présent, 1,5 million de doses ont été acheminées.Le sérum sera injecté aux seniors âgés de 75 ans et plus ainsi qu’aux résidents et employés des installations de convalescence. Le pays du Matin clair a précommandé des vaccins anti-COVID, tous fabricants confondus, pour un total de 79 millions d'individus.Par ailleurs, les autorités sanitaires américaines ont recommandé hier la suspension des injections du vaccin Janssen.Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l'Agence américaine des médicaments (FDA), six cas de thrombose grave ont été signalés parmi les habitants ayant reçu ce produit. Il s’agit de six femmes entre 18 et 48 ans, dont les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. Parmi elles, une est décédée et une autre se trouve dans un état grave.Ce vaccin fabriqué par le laboratoire américain Johnson & Johnson a été inoculé auprès de 6,8 millions de personne aux Etats-Unis jusqu’à lundi dernier. Suivant le conseil des autorités publiques, une trentaine d’Etats ont suspendu son injection.La Corée du Sud, quant à elle, a précommandé ce sérum pour 6 millions de personnes. La livraison est prévue au second semestre.