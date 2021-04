Aide publique au développement : la Corée du Sud, 16e contributeur en 2020

Photo : YONHAP News

L’aide publique au développement (APD) sud-coréenne a régressé en 2020. Avec 2,25 milliards de dollars, l’enveloppe a baissé de 8,7 % en un an, selon les statistiques du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Séoul occupe ainsi la 16e place de la liste de ses pays membres.Selon les explications du gouvernement, la dégradation de sa performance résulte de la diminution des prêts bilatéraux et des contributions aux banques de développement régionales.Le premier donateur en valeur absolue était les Etats-Unis, devant l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Mais c’est l’Allemagne qui dominait la liste en termes du montant APD rapporté au revenu national brut (RNB), avec 0,73 %.Le Comité d’aide au développement est un club des donateurs de l’APD créé en 1961. La Corée du Sud l’a rejoint en 2010. Leur contribution totale s’est établie à 161 milliards de dollars l’an dernier, soit 0,32 % de leur RNB.Le taux de croissance annuelle du budget APD de Séoul est en moyenne de 9,7 %, le deuxième plus élevé parmi les 29 membres du comité.