Pyongyang pourrait détenir plus de 240 armes atomiques d’ici 2027, selon une étude sud-coréano-américaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord détiendrait actuellement plus de 116 armes nucléaires, et leur nombre pourrait atteindre 242 d’ici 2027. Cette analyse est le fruit d'une étude conjointe de l’Institut Asan pour les études politiques et de RAND Corporation, deux think tanks sud-coréen et américain.Selon leurs conclusions, Pyongyang aurait eu en sa possession 30 à 60 armes atomiques en 2017 et en aurait mis au point 12 à 18 nouvelles chaque année. L’an dernier, il en aurait ainsi accumulé 67 à 116. A ce rythme, le royaume ermite disposerait de 151 à 242 armes atomiques et de plusieurs dizaines de missiles balistiques intercontinentaux mobiles (ICBM) d’ici 2027.Le rapport estime que le dirigeant Kim Jong-un aurait l’intention de se doter d’un arsenal militaire pouvant provoquer plusieurs millions de victimes aux Etats-Unis, de manière à s’en servir comme d’un levier de négociations auprès de Washington.Selon les auteurs du document, alors que les tractations sur la dénucléarisation ne sont pas parvenues à contenir la menace atomique nord-coréenne, Séoul et Washington devraient se concentrer sur la dissuasion d’une attaque nucléaire du Nord, voire sur l’attaque du pays communiste en cas d’échec.Pour y parvenir, les deux organismes recommandent de renforcer les capacités à attaquer le commandement nucléaire nord-coréen et à mener des cyberattaques. Elles préconisent également de brandir la menace d’une attaque préventive si Pyongyang poursuit le développement d’armes nucléaires au-delà de la limite fixée par la Corée du Sud et les Etats-Unis.