Le nombre d’employés progresse pour la première fois en 13 mois

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs en Corée du Sud s’est accru le mois dernier de 314 000 en glissement annuel pour atteindre 26,9 millions. Une progression constatée pour la première fois depuis 13 mois.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est établi à 59,8 %, en hausse de 0,3 point sur un an. Le chiffre chez les 15 à 64 ans est également monté de 0,3 point pour s’élever à 65,7 %.Le nombre de chômeurs, quant à lui, a progressé de 36 000 pour atteindre 1,2 million. Le taux de chômage s’est accru de 0,1 point pour se chiffrer à 4,3 %.D’après le Kostat, la situation de l’emploi s’est améliorée grâce à l’assouplissement des règles de distanciation sociale le 15 février. S’y ajoute l’effet de base dû au fait que le marché d’emploi a été fortement affecté en mars 2020.A propos de l’accroissement du chômage, l’institut a imputé la raison à l’augmentation des demandeurs d’emploi dans une atmosphère de reprise économique.Par industrie, le secteur de la santé et du bien-être social et celui de l’administration publique, de la défense et de la protection sociale ont vu leur main-d’œuvre progresser.En revanche, le domaine des ventes en gros et au détail et celui des associations et des services à la personne sont en recul.