COVID-19 : les autorités réfléchissent à relever le niveau de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé au-dessus de la barre des 700, pour la première fois en six jours. Un total de 731 infections supplémentaires ont été recensées ces dernières 24 heures. 714 d’entre elles sont d’origine locale, le niveau le plus élevé depuis trois mois. Sept nouveaux décès ont aussi été signalés.Le bilan cumulé depuis le début de l’épidémie en Corée du Sud, en janvier 2020, fait désormais état de 111 419 cas positifs et 1 782 morts. Le taux de létalité s’établit à 1,6 %. Côté vaccination, quelque 1 230 000 personnes ont reçu une première injection jusqu’à hier.Les autorités sanitaires peinent donc à inverser la courbe des contaminations, les déplacements de la population continuant d’augmenter. Le week-end dernier, leur volume a progressé de 14,6 % par rapport à une semaine plus tôt. Un chiffre proche de celui enregistré en novembre dernier peu avant le début de la troisième vague.Le gouvernement estime que des clusters dans les établissements de divertissement, les instituts de cours extrascolaires, les écoles et les lieux de travail sont toujours à l’origine du rebond du virus. De quoi le conduire même à envisager un nouveau relèvement du niveau de distanciation sociale.Cela dit, l’exécutif se veut prudent pour le moment, qualifiant cette éventualité d’ultime moyen, vu son impact sur l’économie.