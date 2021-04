Bong Joon-ho appelle les cinéastes américains à affronter le racisme anti-asiatique

Photo : YONHAP News

Bong Joon-ho a incité les cinéastes américains à faire face aux crimes anti-asiatiques. Un propos tenu la semaine dernière lors d’une masterclass en ligne organisée par la faculté des arts cinématographiques et médiatiques de l’université Chapman en Californie.A en croire la chaîne ABC, le réalisateur de « Parasite » s'est dit stupéfait par les violences perpétrées contre les Asiatiques et le mouvement Black Lives Matter, affirmant que cela posait la question du rôle de l’industrie cinématographique.D’après Bong, si les films ne peuvent pas refléter les enjeux actuels en temps réel en raison de la durée de production, les cinéastes ne devraient pas avoir peur de les affronter. Il a cité en exemple « Do the Right Thing », qui traite du racisme, comme un exemple d'œuvres qui ont joué un rôle dans la société.Toujours selon le réalisateur sud-coréen primé aux Oscars, traiter les crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique ne consiste pas à prévoir ce qui se passera dans l’avenir mais à faire preuve de clairvoyance pour décrire un problème qui fait surface. « Parasite » a été tourné en se basant sur cette approche.