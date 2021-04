Entretien téléphonique entre les ministres sud-coréen et singapourien des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong s’est entretenu hier au téléphone avec son homologue singapourien Vivian Balakrishnan. L’occasion pour les deux hommes d’échanger sur les dossiers régionaux.Ils ont tous deux exprimé leur profonde préoccupation à l’égard du fait que plus de 700 civils ont été tués lors des manifestations pro-démocratie en Birmanie, avant de reconfirmer leur soutien aux efforts pour trouver une solution pacifique sous l’égide de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Le chef de la diplomatie sud-coréenne a aussi présenté l’initiative de Séoul pour dénucléariser de manière complète la péninsule et y instaurer une paix durable. Le ministre de la cité-Etat y a assuré son soutien et souhaité voir les deux Corées renouer le dialogue.La décision japonaise de se débarrasser des eaux contaminées de la centrale de Fukushima s’est aussi invitée dans leur conversation. Chung et Balakrishnan se sont dits tous deux sérieusement inquiets de la mesure prise par le gouvernement de Yoshihide Suga.