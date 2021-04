Washington enchaîne les avertissements sur les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, la directrice du Renseignement national (DNI) des Etats-Unis s’est exprimée hier devant la commission compétente du Sénat.A cette occasion, Avril Haines a notamment évoqué la possibilité que la Corée du Nord renoue avec ses essais d’armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Elle a alors précisé que l’Etat communiste pourrait « mener des actions agressives et potentiellement déstabilisantes pour recomposer son environnement sécuritaire et chercherait aussi à créer des dissensions entre les Etats-Unis et leurs alliés ». Et d’ajouter que dans le cadre de ces efforts, le régime de Kim Jong-un pourrait reprendre les tests en question.La veille, les renseignements américains avaient publié un rapport annuel anticipant que le dirigeant nord-coréen pourrait jouer ces cartes cette année en vue de prendre le dessus à la table de ses futures négociations avec Washington.Les autorités militaires américaines ont elles aussi alerté sur la possibilité que Pyongyang lance un ICBM amélioré. De fait, c’est le chef de l’USNORTHCOM, le commandement du Nord des Etats-Unis, Glen VanHerck, qui a lancé hier cet avertissement devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants.A noter cependant que les agences de renseignement américaines ont avancé ces estimations lorsqu’elles ont énuméré les menaces sécuritaires à l’égard des Etats-Unis dans le monde. Autrement dit, elles n’ont pas souligné en particulier le risque lié au royaume ermite.