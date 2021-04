Forte baisse du nombre de transfuges nord-coréens arrivant au Sud

Photo : YONHAP News

Le nombre de nord-Coréens fuyant au Sud a fortement chuté au premier trimestre.Lors d’un échange hier avec les journalistes, un responsable du ministère de la Réunification a annoncé que pendant les trois premiers mois de l’année, seuls 31 transfuges nord-coréens étaient entrés en Corée du Sud. Soit un recul de 77 % par rapport à la même période l’an passé.En 2020, le Sud avait reçu 135 nord-Coréens entre janvier et mars, 12 au second trimestre, 48 entre juillet et septembre et enfin 34 au dernier trimestre.Ces réfugiés quittent leur pays majoritairement après avoir franchi d’abord la frontière avec la Chine, où ils restent pendant des années, avant de poursuivre leur route jusqu'au Sud, souvent via un pays tiers. Mais l’an dernier, le régime de Kim Jong-un a fermé sa frontière avec l’empire du Milieu dans le sillage de l’épidémie de COVID-19.