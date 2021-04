L'institut LG avance une croissance économique de 4 % pour la Corée du Sud cette année

Photo : YONHAP News

L’Institut de recherche économique LG a révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour cette année, à 4 %, soit 1,5 point de plus qu’en août dernier.Dans un rapport publié aujourd’hui, l’institut prévoit que le pays du Matin clair connaîtra ainsi le plus fort accroissement de son produit intérieur brut (PIB) après 2011.Cet optimisme s’expliquerait notamment par la forte augmentation des exportations et la consommation en convalescence, deux facteurs majeurs qui accéléreraient la reprise économique du pays.Ce chiffre est plus élevé que ceux avancés par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), respectivement 3,6 % et 3,3 %. D’ailleurs, il est nettement supérieur aux prévisions affichés par la Banque de Corée (BOK), l’Institut de développement de Corée (KDI) et le gouvernement, qui sont tous à hauteur de 3 %.