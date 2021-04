Démographie : la Corée du Sud au dernier rang en matière de fécondité

Photo : Getty Images Bank

De nouvelles statistiques mettent en exergue l'ampleur de la faible natalité et du vieillissement en Corée du Sud.D’après le rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) sur la population mondiale, publié hier, le pays du Matin clair a occupé la dernière place sur 198 pays analysés en matière de taux de fécondité total, avec une moyenne de 1,1 enfant par femme en âge de procréer. C’est la deuxième année consécutive qu’il est placé en queue de ce palmarès. Ce taux est par ailleurs plus de deux fois inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 2,4 enfants.Idem pour la part des jeunes âgés de 0 à 14 ans dans l’ensemble de la population. La Corée du Sud est tombée au dernier rang avec le Japon, avec 12,3 %. Et la moyenne de son taux de croissance démographique annuelle entre 2015 et 2020 était nettement médiocre par rapport à la moyenne mondiale, soit 0,2 % contre 1,1 %.Par contre, la part des 65 ans et plus est de 16,6 %, une progression de 0,8 point en glissement annuel, ce qui place le pays au 42e rang sur 198 Etats.Quant à l’espérance de vie des sud-Coréennes, elle est de 86 ans contre 80 ans chez leurs compatriotes, en se classant 4e et 19e respectivement.