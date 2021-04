Panmunjom : les visites guidées dans la JSA reprendront la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Après quatre mois de suspension, les visites guidées en groupe reprendront mardi prochain dans la partie sud de la JSA, la « zone de sécurité commune » située dans le village de la trêve de Panmunjom. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Commandement des Nations unies en Corée (UNC).Celui-ci a précisé que pour la rouvrir au public, il avait continué à coopérer avec le ministère sud-coréen de la Réunification. Et d’ajouter qu’il scrutera avec une attention particulière l’évolution de la situation sanitaire dans le sud de la péninsule et prendra aussi toutes les mesures préventives nécessaires pour la santé et la sécurité des visiteurs.Depuis le 18 décembre, l’UNC a restreint l’accès à cette zone pour les déplacements n’ayant pas de rapport avec les opérations concernées, et ce afin de contenir la propagation de l’épidémie de COVID-19.Pour cette reprise des excursions, une jauge de 20 touristes par groupe sera mise en place jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore.