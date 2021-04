La BOK gèle une nouvelle fois son taux directeur à 0,5 %

Photo : YONHAP News

Le comité financier et monétaire de la Banque de Corée (BOK) a décidé, aujourd’hui, de maintenir son taux directeur à 0,5 %, pour la septième fois de suite depuis juillet dernier.En mars 2020, la BOK avait procédé à une baisse radicale de son taux de référence, de 1,25 % à 0,75 %, pour faire face au COVID-19, avant de l'abaisser de nouveau à 0,5 % en mai.Mais depuis, vu la stabilité relative des marchés financiers et le risque de spéculation en bourse et sur le marché immobilier, la banque centrale n’aurait pas jugé nécessaire d’effectuer une nouvelle révision.Cependant, le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, a estimé que l’économie du pays n’était pas encore complètement sortie du choc engendré par la pandémie, avant de conclure qu’il serait donc précoce de changer de cap dans la politique monétaire actuelle.