COVID-19 : les violations des règles sanitaires et le taux de positivité augmentent de concert

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients affectés par le COVID-19 a atteint 698 : 670 contaminations locales et 28 importées. 99 malades, soit un de moins par rapport à hier, se trouvent dans un état critique et six décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte le nombre cumulé des victimes à 1 788 avec un taux de létalité de 1,59 %.Côté vaccination, quelque 1 285 900 personnes se sont fait injecter une première dose de sérum. Afin d’accélérer la campagne, le gouvernement a décidé de demander aux établissements médicaux délégués de se préparer à vacciner environ 350 000 personnes. 105 nouveaux centres de vaccination locaux ouvrent aujourd’hui leur portes pour compléter les 71 centres existants.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont manifesté leur préoccupation face à l’augmentation concomitante du nombre de cas de violation des mesures préventives dans les lieux de vie nocturne et du taux de positivité des tests. En effet, ce dernier a enregistré une hausse pour la quatrième semaine consécutive, à 1,62 % sur les derniers huit jours contre 1,11 % il y a un mois, alors que le nombre d’infractions des dispositifs sanitaires dans les lieux de divertissement a plus que quadruplé en une semaine, passant de 30 à 150.Par ailleurs, l’exécutif entame dès aujourd’hui une inspection dans neuf catégories d’établissements considérés comme « vulnérables », tels que les restaurants, les cafés et les crèches.