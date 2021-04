COVID-19 : une firme sud-coréenne devrait produire en masse un vaccin approuvé à l’étranger

Photo : YONHAP News

Après SK Bioscience, une autre entreprise pharmaceutique sud-coréenne cherche à fabriquer les vaccins d’un développeur étranger dans le cadre d’un contrat de consignation. Et la production en masse aurait lieu à partir d’août prochain.C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui les autorités sanitaires lors d’une conférence de presse en ligne. Elles ont néanmoins refusé de révéler les acteurs de cette transaction, étant donné qu’il s’agit d’un marché dont la conclusion est actuellement en négociation entre des firmes privées.En ce qui concerne les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, le gouvernement a fait savoir qu’il n’envisageait pas, pour l’heure, de modifier les termes de ses contrats avec ces firmes. L’exécutif a signé avec ce dernier un contrat pour l’achat de doses du produit Jansen permettant de vacciner six millions de personnes. Et d’ajouter qu’il scruterait de près les effets secondaires pour adapter le plan initial d’introduction de ces sérums à vecteur viral, soupçonnés d’être à l’origine de la formation de caillots sanguins.Jusqu'à présent, SK Bioscience était la seule entreprise sud-coréenne à signer des contrats de consignation pour la fabrication locale des vaccins Oxford-AstraZeneca et Novavax.