Une équipe de chercheurs sud-coréenne met au point un « tissu musculaire »

Photo : YONHAP News

Une équipe de scientifiques sud-coréenne a développé un « tissu musculaire » permettant de réduire l'effort nécessaire aux activités physiques.L’Institut coréen des machines et des matériaux (KIMM) a annoncé aujourd’hui avoir réussi à mettre au point des muscles artificiels susceptibles d’être revêtus.Un morceau de tissu de la taille d'une paume ne pèse que 6,6 grammes. Il permet toutefois de soulever des objets de près de 10 kg. En effet, passé autour du bras, il peut réduire de moitié la force nécessaire pour soulever des haltères. Ce n’est pas tout. Passé aux jambes d’un mannequin, il lui permet même de se lever.En particulier, les capteurs incorporés à cette étoffe peuvent amener les usagers à se mouvoir comme ils l’entendent.Les points forts de ce nouveau matériel sont son poids-plume et son faible coût de fabrication. Ainsi, une fois commercialisé, il sera de grande utilité non seulement pour les travailleurs tels que les livreurs ou les aides-soignants, mais aussi pour les entraînements de rééducation.