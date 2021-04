Eaux contaminées de Fukushima : l’AIEA examine l’envoi d’une équipe internationale au Japon

Photo : YONHAP News

Face à la décision de Tokyo de rejeter dans l’océan les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, le secrétaire général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a fait savoir qu’il examinait la possibilité d’envoyer sur place une équipe d’enquêteurs internationale afin de vérifier les conditions de rejet.Raphael Grossi en a fait part hier lors d’une interview avec la chaîne de télévision nippone NHK en réponse aux préoccupations des collectivités locales de l’archipel et des pays voisins à l’égard des conséquences de ce projet.Après avoir annoncé avoir reçu une demande officielle de coopération de la part de Tokyo, le patron de l’AIEA a précisé qu’il allait examiner la possibilité d’inclure des experts des Etats voisins, y compris la Corée du Sud, dans cette équipe. Et d’ajouter que son agence et le Japon en tant que co-responsables chercheront à expédier les spécialistes d’ici cet été.Avant cela, l’agence de Vienne a salué, mercredi, la décision prise par le gouvernement nippon, en se disant prêt à fournir des soutiens techniques pour une mise en œuvre transparente et sécurisée de cette opération.