Moon affiche sa volonté de dynamiser les secteurs des semi-conducteurs, de la voiture électrique et de la construction navale

Photo : KBS News

Le président de la République a manifesté sa volonté de promouvoir activement les industries stratégiques clés, à savoir les semi-conducteurs, la voiture électrique et les batteries, ainsi que la construction navale.Moon Jae-in en a fait part au cours de la réunion élargie des ministres liés à l’économie, tenue cet après-midi à la Cheongwadae, en présence des PDG des principaux conglomérats sud-coréens tels que Samsung Electronics, SK Hynix et Hyundai Motors.Le chef de l’Etat a d’abord mis l’accent sur la nécessité de conserver la première place dans le secteur des semi-conducteurs tout en élargissant la gamme des produits compétitifs comme les puces non-mémoire, alors que ce secteur profite actuellement d’un « super-cycle » avec l’explosion de la demande dans le monde entier.Sur le volet de l’automobile, le locataire de la Cheongwadae a souligné le fait qu’avec l’élargissement rapide du marché des véhicules électriques, la demande pour les batteries rechargeables grimpait de concert. En qualifiant ces dernières de « deuxième semi-conducteur » pour la Corée du Sud, il s’est engagé à élaborer une stratégie globale visant à occuper une position dominante sur ce marché.Quant à la construction navale, le président Moon s’est réjoui que les compagnies sud-coréennes aient raflé, ces six derniers mois, plus de la moitié des commandes émises dans le monde entier, notamment pour la construction de navires à haute valeur ajoutée et écologiques. Dans la foulée, il a promis de faire retourner sur les chantiers les ouvriers qualifiés qui ont perdu leur emploi au cours du processus de restructuration du secteur, et de déployer tous ses efforts pour la reconstruction de l’industrie du transport maritime.Enfin, il a ordonné aux ministères concernés de renforcer la communication avec les entreprises, d’élaborer des mesures adaptées aux caractéristiques de chaque industrie concernée, d’assouplir les réglementations trop strictes et d’améliorer les incitations fiscales pour les investissements.