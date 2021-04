Eaux contaminés de Fukushima : Séoul fera participer ses experts à l’équipe internationale envoyée par l’AIEA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souhaite que ses experts prennent part à l’équipe internationale que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devrait dépêcher au Japon afin de vérifier la sûreté des eaux contaminées à déverser dans l’océan depuis la centrale nucléaire de Fukushima.Selon un haut officiel du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul a formulé hier une telle « demande légitime » auprès de l’AIEA, et celle-ci lui a réservé une réaction positive en se montrant très compréhensive de sa position.Toutefois, l’agence de Vienne prévoit de procéder à cet envoi sur la demande de Tokyo, qui avait sollicité sa coopération concernant le rejet de ses eaux radioactives. Dans ce cas, si le Japon en tant que pays requérant s’oppose à la participation d’experts sud-coréens, cela risque de ne pas aboutir.Pour rappel, le secrétaire général de l’AIEA Raphael Grossi a annoncé, mercredi, lors d’un entretien avec la chaîne télévisée nippone NHK, qu’il examinerait la possibilité d’intégrer des spécialistes des pays voisins de l’Archipel, y compris la Corée du Sud, dans l’équipe en question.De son côté, le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a publié hier un communiqué de presse pour exprimer ses profonds regrets quant à la décision de Tokyo qui risque d’affecter des millions de vies humaines et l’écosystème dans le Pacifique. Ce texte a été signé par trois rapporteurs spéciaux, respectivement, sur les produits toxiques et les droits de l’Homme, sur le droit à l’alimentation ainsi que sur les droits de l’Homme et l’environnement.Selon le communiqué, le rejet d’une centaine de millions de tonnes d’eaux contaminées dans le milieu marin présente un danger considérable et empêche les populations à l’intérieur et à l’extérieur du Japon de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.Les trois rapporteurs onusiens se sont dits particulièrement déçus par la démarche de l’Archipel, d’autant plus qu’il est possible de trouver une alternative. Ils ont aussi contré l’argument du Japon selon lequel les eaux contaminées, une fois diluées, contiendraient peu de tritium. D’après eux, cet élément radioactif peut se combiner organiquement à d’autres molécules dans l’océan et infiltrer toute la chaîne d’alimentation au point de menacer des vies humaines.