La province de Gyeonggi envisage d’acquérir seule de nouveaux vaccins anti-COVID

Photo : YONHAP News

Une collectivité locale sud-coréenne s’est montrée prête à faire cavalier seul dans l’approvisionnement en vaccins contre le COVID-19. Il s’agit de la province de Gyeonggi qui entoure Séoul. Son gouverneur en a fait part hier au cours d’une séance spéciale du Conseil général.Lee Jae-myung a déclaré que sa préfecture examinait, sur le plan juridique et administratif, la possibilité de se procurer des vaccins anti-COVID d’autres fabricants que ceux avec lesquels le gouvernement a signé des contrats d’achat ou de préachat dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Il semblerait faire référence aux produits développés par la Russie ou la Chine.Le gouverneur était interrogé sur les mesures concrètes qu’il envisageait pour atteindre l’immunité collective dans le Gyeonggi. Face à de nombreuses critiques sur la lenteur de la vaccination et l’insuffisance des doses acquises dans le pays et au moment où une quatrième vague de contamination est redoutée, Lee semble ainsi avoir tenté de chercher des mesures au niveau local.Cependant, certains ont pointé du doigt une démarche individualiste. En effet, celle-ci sera de toute façon soumise à la concertation et à l’autorisation de l'exécutif, et la question se pose sur la charge financière pour l’acquisition des vaccins et l’équité vis-à-vis des autres collectivités locales.Le porte-parole de Lee a expliqué qu’une fois le dossier examiné, la province de Gyeonggi formulerait sa proposition à l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) tout en coopérant avec le gouvernement.