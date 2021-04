COVID-19 : le nombre moyen de nouveaux cas quotidien au-dessus des 600

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, le nombre de patients supplémentaires a frôlé, ces dernières 24 heures, les 700 pour la deuxième journée consécutive, avec 673 cas signalés : 652 contaminations locales et 21 importées. Par ailleurs, le nombre moyen quotidien de nouveaux malades ces huit derniers jours a atteint 652,7. Et les patients recensés dans la région métropolitaine ont représenté 66 % de l’ensemble avec 416,4 individus, soit une progression de 56 en une semaine.Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place une équipe conjointe chargée de vérifier le respect des mesures préventives en associant les ministères concernés, la police, les autorités locales et le secteur privé. Elle a pour objectif d’achever l’opération d’ici fin juin dans neuf catégories d’établissement à haut risque, tels que les salles de sport, les restaurants, les cafés, les écoles et les établissements religieux.Côté vaccination, l’exécutif a réaffirmé son ambition de réaliser l’immunité collective d’ici novembre. En effet, le nombre quotidien de vaccinés a grimpé d’environ 40 000 la semaine dernière, pour atteindre 90 000, après que celui des centres de vaccination soit passé de 71 à 175. L’administration envisage de faire en sorte que plus de 3 millions de personnes puissent recevoir une première dose du sérum avant la fin de ce mois en ouvrant au moins un centre de vaccination dans chaque municipalité.D’autre part, une application permettant d’accéder à un certificat numérique sur smartphone a été lancée aujourd’hui. Développé par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ce dernier qui repose sur la technologie de la blockchain est infalsifiable et ne sauvegarde pas le numéro de carte d’identité de son détenteur.Enfin, le ministère des Affaires étrangères a annoncé, aujourd’hui, avoir prolongé l’alerte spéciale sur les voyages à l’étranger jusqu’au 16 mai.