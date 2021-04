Photo : YONHAP News

Une pluie fine est tombée sur Séoul et la province de Gyeonggi qui l'entoure, ce vendredi, avant l'arrivée progressive de sable jaune en provenance de Chine.Résultat : le mercure est en baisse de quelques degrés, avec 15°C cet après-midi dans la capitale. Dans le reste du pays, on relève 13°C à Daejeon, 16°C à Gwangju et 18°C à Busan.D'autres averses sont prévues demain dans la journée, principalement dans les régions centrales.