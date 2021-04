Washington et Tokyo tentent de faire face ensemble aux défis chinois et nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a reçu le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, vendredi dernier, heure locale, à Washington. Lors de la conférence de presse conjointe tenue à l’issue de son premier sommet en personne, Joe Biden a qualifié la Chine et la Corée du Nord de « menaces majeures » dans la région.Le locataire de la Maison blanche a ensuite affirmé sa volonté de collaborer avec Tokyo pour la paix et la stabilité dans différentes zones maritimes situées près de l’empire du Milieu, y compris dans le détroit de Taïwan.Son interlocuteur, quant à lui, a déclaré que les deux dirigeants partageaient la même politique envers la Corée du Nord, à savoir la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID). Ils ont également appelé le régime de Kim Jong-un à se plier aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies.Le choix du chef du gouvernement nippon comme premier hôte de Biden à Washington illustre la stratégie du numéro un américain de faire front commun contre son adversaire chinois. Les deux alliés cherchent ainsi à faire pression sur Pékin en l’appelant à respecter activement les sanctions onusiennes contre Pyongyang.A l’ordre du jour figuraient également la lutte contre le COVID-19, le réchauffement climatique, la promotion de réseaux 5G sûrs et l’organisation des Jeux olympiques d’été de Tokyo.Le président américain accueillera le mois prochain son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Selon la Maison blanche, ce sommet revêt de l’importance dans la coopération Séoul-Washington-Tokyo.