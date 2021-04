Le Parlement interroge le gouvernement sur le marché de l'immobilier et la vaccination

Photo : YONHAP News

La séance de questions-réponses au gouvernement à l'Assemblée nationale débute aujourd'hui pour une durée de trois jours.Suite à la récente démission de Chung Sye-kyun, le ministre des Finance et vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki assistera à cette séance en tant que Premier ministre par intérim.A la séance d'aujourd'hui consacrée aux sujets politique, diplomatique, intercoréen et sécuritaire, les élus se pencheront sur les inégalités immobilières, la réforme du Parquet, le rejet prévu par le Japon d’eau contaminée de la centrale de Fukushima, ou encore la politique nord-coréenne des Etats-Unis.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d'opposition, interrogera l'exécutif sur l'avancement de la vaccination anti-COVID, la politique immobilière et le manque de neutralité de la Commission électorale nationale (NEC) lors des élections partielles du 7 avril.Demain, l'interpellation sera dédiée à l'économie, et mercredi, dernier jour du programme, à l'éducation, à la société, et à la culture.