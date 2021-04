COVID-19 : détection de 9 cas d'infection par le variant indien

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 532 nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en 24 heures : 512 infections locales et 20 importées. Il s’agit du chiffre le plus faible depuis six jours. Le lundi est le jour de la semaine où le nombre d’infections confirmées est habituellement le plus bas.Une nouvelle mutation du COVID-19 venue d’Inde a été détectée pour la première fois dans le pays du Matin clair. Depuis janvier 2021, 94 individus en provenance d'Inde ont été testé positifs. Parmi eux, le nombre de porteurs de cette souche s’est élevé à deux en mars et à sept ce mois-ci. Une étude est en cours afin d’éclaircir si ce nouveau variant « double mutant » présente une infectivité accrue et menace l’immunité des personnes vaccinées.Côté vaccination, la décision des autorités sanitaires de suspendre le vaccin AstraZeneca pour les moins de 30 ans permet d’inoculer d’autres catégories d’individus en priorité. Après le personnel en charge des personnes handicapées et le personnel navigant aérien, qui recevront une première injection à partir d’aujourd’hui, les policiers, les pompiers et les soldats feront de même dans le courant du mois.Le gouvernement cherche à disposer de suffisamment de stocks alors que les Etats-Unis envisagent d’introduire une dose supplémentaire afin de renforcer l’effet protecteur sur la durée.Rappelons que le nombre de citoyens ayant déjà reçu leur première dose du sérum s’élève à environ 1 512 500. Les autorités sanitaires se sont fixé l’objectif de porter le nombre de vaccinés à 3 millions d’ici la fin du mois, et à 12 millions au premier semestre.