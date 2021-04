Golf féminin : Lydia Ko triomphe sur le Lotte Championship

Photo : YONHAP News

Lydia Ko s'est imposée hier, heure locale, sur le tournoi de la LPGA Lotte Championship qui s’est tenu à Hawaï, aux Etats-Unis. Il s'agit de son 16e titre sur un circuit LPGA.La golfeuse néo-zélandaise d'origine sud-coréenne a achevé le round final par un score de 65 coups dont sept birdies, et rendu une carte finale de 260 coups avec 28 coups sous le par. Elle a ainsi devancé ses plus proches poursuivantes de sept coups.Avec cette performance réalisée après trois ans de disette, Ko empoche 300 000 dollars et se hisse au premier rang du classement des prix en espèces de cette année avec un total de 791 944 dollars.La championne n'avait que 15 ans quand elle a remporté sa 1ère victoire de LPGA en 2012. Elle en a ensuite décroché 13 de plus jusqu'en 2016, devenant même numéro un mondial en 2015.Derrière Ko, les sud-Coréennes Park In-bee et Kim Sei-young se sont partagées la deuxième place avec l’Américaine Nelly Korda et l'Irlandaise Leona Maguire.