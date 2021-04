Taux de change : la Corée du Sud reste sous surveillance des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La politique de taux de change de la Corée du Sud continue de faire l’objet de la surveillance des Etats-Unis.Dans un rapport publié vendredi par le département du Trésor américain, le pays du Matin clair fait toujours partie des 11 nations à surveiller en matière de taux de change. L’Irlande et le Mexique ont intégré cette nouvelle liste. Après avoir été retirés de la liste des pays ayant manipulé leur monnaie, la Suisse et le Vietnam sont désormais placés sous surveillance de Washington, tout comme Taïwan.Cette décision s’expliquerait par la priorité donnée par le président Joe Biden à la restauration des relations avec les alliés de son pays, dont Taïwan, contrairement à la ligne dure adoptée par son prédécesseur Donald Trump qui a mis en avant « l’Amérique d’abord ».Par ailleurs, le Trésor américain a appelé la Chine à être plus transparente sur ses interventions sur les taux de change. Pour rappel, les Etats-Unis ne considèrent plus, depuis janvier 2020, la Chine comme un pays manipulant sa devise, mais elle reste depuis sous surveillance.