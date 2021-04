BTS : la retransmission de concerts en ligne attire 2,6 millions d’internautes

Photo : YONHAP News

Près de 2,6 millions d'internautes ont suivi la retransmission de concerts du célèbre groupe de k-pop BTS, diffusés gratuitement en ligne.Bangtan TV, la chaîne YouTube du septuor, a dévoilé samedi dernier trois représentations passées. Quelque 3 millions de tweets ont été postés à cette occasion, accompagnés du hashtag « BANGBANGCON21 ».Les trois évènements au programme étaient « BTS Live Trilogy Episode 1 : BTS Begin », le 2e concert du septuor organisé en 2015, « Magic Shop 1 », son 5e fan-meeting international tenu en juin 2019 à Busan, et « BTS World Tour Speak Yourself », son spectacle donné à Sao Paulo en mai 2019.Pour rappel, la première édition du « Bang Bang Con » s’est déroulée en avril 2020 pour enregistrer près de 50,59 millions de vues en 24 heures et plus de 2,24 connexions simultanées.