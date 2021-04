Sommet international sur le climat : Moon et Biden échangeront par visioconférence

Photo : YONHAP News

A l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président sud-coréen Moon Jae-in participera au Sommet international sur le climat présidé le 22 avril par les Etats-Unis. A cette occasion, les deux chefs d'Etat échangeront par visioconférence.Selon la Cheongwadae aujourd’hui, il s'agira de la première rencontre des deux dirigeants par vidéo interposée, leur premier échange s'étant déroulé par téléphone le 4 février dernier, deux semaines après l'investiture de Biden. Quant à leur premier sommet, cette fois en présentiel, il est prévu vers la fin du mois prochain à Washington.Le Sommet sur le climat rassemblera les chefs d'Etat ou de gouvernement des 17 nations membres du Forum des économies majeures (MEF), ainsi que des principaux pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. D’après des médias étrangers, les présidents russe et chinois seraient également présents à la conférence en ligne.Le locataire de la Maison bleue assistera jeudi à la 1ère session, sous le thème « Le renforcement des objectifs climatiques ». Moon fera état de la volonté de Séoul de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le cadre du plan national « Neutralité carbone 2050 ». Il déclarera également l’arrêt des subventions publiques à l'exploitation de charbon à l'étranger.Le numéro un sud-coréen ne manquera pas d’ailleurs de solliciter l’attention de la communauté internationale au sommet du P4G, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, qui sera organisé à Séoul en mai.Selon la porte-parole de la Cheongwadae Park Kyung-mee, le prochain sommet international constituera une opportunité pour Séoul d'étendre la coopération bilatérale avec Washington en matière de question environnementale et de consolider sa participation dans la lutte contre le réchauffement de la planète.