Eaux contaminés de Fukushima : le ministère sud-coréen des Affaires maritimes condamne Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud déploie divers efforts afin d’empêcher le Japon de déverser en mer les eaux contaminées de sa centrale de Fukushima.Son ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a officiellement remis en cause la décision de Tokyo lors de la 44e réunion du groupe scientifique de la Convention de Londres, qui s’est tenue en ligne durant quatre jours à partir du 12 avril. Il a notamment souligné que Tokyo avait pris une telle décision unilatérale sans consulter son voisin le plus proche, à savoir Séoul, alors que le rejet des eaux radioactives représente une menace redoutable pour l’environnement maritime dans la région.Greenpeace et la Chine ont également fait part de leur inquiétude à l’égard des autorités japonaises. L’organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement a mis en avant l’importance du partage des informations et de la coopération en la matière.De son côté, le Japon estime que le rejet des eaux radioactives ne tombe pas sous le coup de la Convention de Londres, conclue en 1972 dans le cadre de la prévention de la pollution maritime émanant du déversement des déchets.