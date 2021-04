Le ministère de la Réunification révise la loi sur les échanges intercoréens électroniques

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification s’apprête à soumettre un amendement visant à mieux encadrer les échanges immatériels en ligne avec Pyongyang.Plus précisément, ce projet de révision de la loi relative à la coopération et aux échanges intercoréens a été déposé en janvier dernier. Il rendra obligatoire l'autorisation du ministre pour toutes les transmissions via des réseaux informatiques, dont l'échange de livres ou de films sous forme de fichier électronique.Si l’on en croit la porte-parole du ministère, cette démarche a pour objectif de s'adapter à l'ère des nouvelles technologies dans les échanges de biens et de services. Lee Jong-joo a ajouté que son ministère n'avait aucune intention de réglementer les émissions radio destinées à la Corée du Nord, comme certains le réclament. Ces productions radiophoniques, selon elle, ne constituent pas des échanges électroniques.