La Corée du Sud commémore le 61e anniversaire de la révolution du 19 avril

Photo : YONHAP News

Une cérémonie a été organisée aujourd'hui pour commémorer la révolution du 19 avril, un mouvement populaire né au printemps 1960 en protestation contre les fraudes électorales du gouvernement de Syngman Rhee.Quelque 90 participants ont pris part à la cérémonie qui s’est déroulée au Cimetière national du 19 avril à Séoul, dont des survivants du soulèvement ainsi que des familles de victimes. Des étudiants et lycéens étaient également présents pour déposer des gerbes et réciter « l'Engagement des jeunes 2021 », qui commémore les efforts des aînés destinés à sauvegarder la démocratie du pays.Hong Nam-ki, le Premier ministre par intérim, a pris la parole. Selon lui, la révolution du 19 avril est fondée sur la participation, la solidarité et la coopération du peuple, pour inspirer la Corée du Sud d'aujourd'hui, qui cherche sa voie dans cette période de crise sanitaire et de disputes sociales qui s'en suivent.De son côté, le président Moon Jae-in s'est rendu au cimetière ce matin pour rendre hommage aux victimes de ce mouvement démocratique, avant d’appeler, via les réseaux sociaux, ses concitoyens à aller de l’avant vers une démocratie plus mûre.