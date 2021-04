Photo : YONHAP News

A Yeouido, la place financière sud-coréenne, la première journée de la semaine s'achève à peu près comme elle a commencé. Le Kospi, l'indice principal, a gagné tout juste 0,01 % par rapport à vendredi dernier, pour clôturer à 3 198,84 points. Le Kosdaq fait mieux, en progressant de 0,77 %. L'indice des valeurs technologiques termine à 1 029,46 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 337,23 wons (+2,14 wons) et le dollar américain 1 117,2 wons (+0,9 won).