Fukushima : les pêcheurs sud-coréens poursuivent leur contestation de la décision de Tokyo

Photo : YONHAP News

Les manifestations se succèdent en Corée du Sud contre la décision du gouvernement japonais, qui a finalement opté pour l’évacuation dans l’océan des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Hier, les pêcheurs de deux villes situées dans le sud du pays, Geoje et Yeosu, ont exprimé leur colère et leur préoccupation au large des côtes, à bord de bateaux. Ils redoutent que le déversement ne détruise l’écosystème marin et que les consommateurs ne boudent les poissons ou autres produits de la mer, comme cela a été le cas lors du séisme et du tsunami de mars 2011, qui avait frappé la centrale.Face à la montée des inquiétudes parmi la population, l’Administration sud-coréenne de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) a renforcé l’inspection de la sécurité des fruits de mer en provenance de l’archipel. Afin de les contrôler à la loupe, elle a renforcé ses effectifs et le nombre de détecteurs HPGe au germanium de haute pureté.