COVID-19 : le gouvernement maintient son cap pour la vaccination

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue à rassurer à propos de la campagne de vaccination anti-COVID, en dépit des difficultés d’approvisionnement des vaccins dans le monde.Lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le ministre de la Santé a annoncé qu’afin de la mener au rythme prévu, l’exécutif ferait de son mieux en ouvrant, d’ici la fin avril, un total de 264 centres de vaccination dans l’ensemble des villes, des communes et des arrondissements du pays. Ce qui permettra, selon Kwon Deok-chul, à quelque 12 millions de personnes de recevoir au moins une première injection au premier semestre, dont 3 millions dans le courant du mois.Toujours selon le ministre, l’Etat déploiera toutes ses compétences pour faire respecter le calendrier des livraisons des doses qu’il a déjà précommandées ou qu’il s'apprête à le faire. Sans oublier bien sûr la gestion minutieuse des effets secondaires après l’administration de chaque sérum. Kwon dirige en même temps la task force interministérielle chargée des approvisionnements de vaccins.A propos de la situation de la crise sanitaire, l’officiel l’a qualifiée de grave, précisant que la semaine dernière, 621 cas positifs en moyenne avaient été recensés par jour dans le pays, soit 42 contaminations de plus qu’une semaine plus tôt. Il a d’emblée renouvelé son appel au respect de tous les gestes barrières et au dépistage au moindre soupçon d'infection.