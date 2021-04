Pêche illicite : Séoul et Pékin mènent des patrouilles conjointes sur la zone maritime disputée

Photo : YONHAP News

A l’occasion du pic de la période de la pêche, la Corée du Sud et la Chine patrouilleront conjointement entre le 21 et 25 avril dans une zone commune provisoire en mer Jaune.Pour cette mission, le ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche et la garde-côtière chinoise enverront chacun un navire de 2 000 tonnes et 3 000 tonnes. Des bateaux se retrouveront demain dans le nord de cet espace maritime pour s’acheminer vers le sud. Ils contrôleront les pêches illicites de leurs navires et partageront leurs résultats.Les autorités sud-coréennes prévoient d’appeler l’empire du Milieu à entraver les actes illégaux des pêcheurs chinois, d’autant que, récemment, ces derniers s’infiltrent massivement dans la zone économique exclusive (ZEE) du pays du Matin clair.Cette zone maritime disputée par Séoul et Pékin depuis 21 ans a été mise en place en vertu de l’accord de pêche bilatéral entré en vigueur en juin 2001. Les deux pays y font des tournées de surveillance ensemble depuis 2014.