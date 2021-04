Une association de vétérans mexicains de la guerre de Corée voit le jour

Photo : YONHAP News

Une association d’anciens combattants de la guerre de Corée va voir le jour au Mexique. La cérémonie de sa fondation se tiendra samedi prochain à l’ambassade de Corée du Sud à Mexico. Les vétérans et les familles des victimes y assisteront en ligne et hors ligne.De fait, le Mexique ne fait pas partie des 16 pays qui ont participé au conflit dans la péninsule coréenne. Il était connu qu’il avait transféré des produits alimentaires et des équipements médicaux à la Corée du Sud.Or, il s’est avéré plus tard que de nombreux Mexicains avaient combattu au sein de l’armée américaine. L’ambassadeur du Mexique à Séoul, Bruno Figueroa Fischer, a estimé l’an dernier dans un colloque que 10 % des GIs déployés dans cette guerre, soit 180 000, étaient hispaniques, dont plus de 100 000 seraient Mexicains.Parmi eux, en dehors des Américains d’origine mexicaine, on retrouve des citoyens mexicains qui ont été enrôlés parmi les soldats US en vertu d’un accord militaire entre Mexico et Washington.Les autorités sud-coréennes ont donc essayé de retrouver ces héros méconnus en faisant de la publicité dans des journaux locaux afin de leur rendre hommage. Deux anciens combattants ont ainsi pu être identifiés en plus de deux individus retrouvés par le diplomate mexicain. Ils ont tous près de 90 ans. Les familles de sept vétérans ont également fait savoir que leur père ou leur grand-père était intervenu dans la guerre fratricide de Corée.