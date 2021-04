COVID-19 : Séoul se concerte sur un éventuel « swap de vaccins » avec Washington

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste en dessous de la barre des 600 pour le deuxième jour de suite, avec 549 contaminations supplémentaires en l’espace de 24 heures. Le chiffre est donc légèrement inférieur à celui enregistré la semaine dernière. Pourtant, il est encore difficile de parler d’une tendance baissière.Si ces nouvelles infections sont toujours concentrées à Séoul et dans sa couronne, le virus s’étend en même temps à plusieurs autres provinces. En cause, l’augmentation des déplacements pour profiter du beau temps printanier.Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a annoncé se concerter avec les Etats-Unis sur la possibilité d’un « swap de vaccins ». Chung Eui-yong a fait cette annonce aujourd’hui devant la commission compétente du Parlement.Le chef de la diplomatie a alors précisé que ces consultations bilatérales étaient menées « de manière très sérieuse ». Et d’ajouter avoir également échangé sur le sujet avec John Kerry, l’envoyé spécial de Joe Biden pour le climat lors de sa venue à Séoul samedi dernier.