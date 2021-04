JO de Tokyo : les prévisions de médailles de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Quel sera la performance de la Corée du Sud aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvrent dans trois mois ? Selon l’estimation de Gracenote, une entreprise américaine spécialisée dans les bases de données sportives, le pays du Matin clair se hisserait au 10e rang du classement général en décrochant neuf médailles d’or, dix d’argent et six de bronze.Plus précisément, trois ors seraient décrochés dans les épreuves de tir à l’arc, et deux respectivement en taekwondo et en escrime. En golf, la joueuse Kim Sei-young monterait sur la plus haute marche du podium. L’équipe sud-coréenne de football dirigée par Kim Hak-bum remporterait également la victoire.La perspective de la société américaine est plus positive que celle du Comité olympique sud-coréen. Celui-ci s’attend à l’obtention de sept médailles d'or, dont deux respectivement en tir à l’arc et en taekwondo, une en golf féminin, une en escrime masculin et une en tir sportif masculin.Pour rappel, la Corée du Sud s’est classée huitième lors des derniers JO de 2016 qui se sont déroulés à Rio de Janeiro, au Brésil.