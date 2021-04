Washington estime que Pyongyang poursuit ses activités nucléaires

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain s’inquiète de la poursuite des activités nucléaires de la Corée du Nord. Il en a fait part dans son rapport 2021 sur le contrôle des dépenses militaires, la non-prolifération et le désarmement, publié hier, selon les radios américaines Radio Free Asia (RFA) et la Voix de l’Amérique (VOA).Le ministère y précise que le pays communiste est en train de construire un réacteur expérimental à eau légère dans son principal complexe nucléaire de Yongbyon. Et d’ajouter qu’une fois les travaux achevés, ce réacteur servira à obtenir les technologies d’enrichissement de l’uranium utilisé pour la fission nucléaire.Selon le document, la poursuite de ces activités illustre bien l’intention de Pyongyang de ne pas tenir l’engagement pris notamment lors du premier sommet entre son dirigeant Kim Jong-un et Donald Trump, en juin 2018 à Singapour.Le rapport évoque aussi, pour la troisième année consécutive, la possibilité qu’il existe d’autres sites nucléaires non répertoriés dans le nord de la péninsule.S’agissant du site d’essais nucléaires de Punggye-ri, que le régime communiste a démantelé en mai 2018, le département d’Etat a estimé qu’il n’était pas inutilisable et qu’un autre emplacement pouvant le remplacer pourrait être aménagé.Toujours selon le même rapport, si les Etats-Unis font toujours du désarmement nucléaire de la Corée du Nord leur priorité numéro un et sont prêts à renouer des négociations constructives avec elle, ils maintiendront non seulement leurs propres sanctions à son encontre, mais aussi celles de l’Onu, jusqu’à sa dénucléarisation définitive et complètement vérifiée (FFVD).