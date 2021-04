Forum de Boao pour l’Asie : Moon Jae-in plaide pour une lutte commune contre la pandémie

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a adressé un message de félicitations en liaison vidéo à la cérémonie d’ouverture de l’assemblée annuelle du Forum de Boao pour l'Asie, qui s’est tenue aujourd’hui dans la province chinoise du Hainan.Moon Jae-in y a souligné la nécessité de lutter conjointement contre le COVID-19. Effectivement, il a affirmé qu’aucun pays ne pouvait vaincre à lui seul la pandémie, souhaitant que l’Asie s’impose comme un exemple à suivre dans la bataille sanitaire à travers le mécanisme de coopération en Asie du Nord-est en matière de prévention et de santé, lancé en 2020.L’occupant de la Maison bleue en a profité pour saluer les efforts de Pékin pour aider les pays en développement à faire face à la maladie. Il a alors évoqué le fait que le gouvernement chinois leur fait don de vaccins.Le numéro un sud-coréen a indiqué en même temps que son pays renforcerait lui aussi sa coopération pour venir à bout du coronavirus et solliciterait l’attention pour le sommet du P4G, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, qui sera organisé à Séoul en mai.Le Forum de Boao a vu le jour en 2001 afin de promouvoir la coopération entre les pays asiatiques. Il est actuellement présidé par l’ex-secrétaire général des Nations unies, le sud-Coréen Ban Ki-moon.