Des cinéastes sud-coréens soutiennent la résistance contre la junte militaire birmane

Photo : YONHAP News

Une coalition de 11 festivals internationaux de cinéma en Corée du Sud, dont celui de Busan, s’organise pour soutenir la résistance et la lutte des citoyens et des cinéastes birmans contre le régime mis en place par la junte militaire suite à son coup d’Etat. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd’hui, elle a dénoncé les répressions sanglantes des manifestations par l’armée, et appelé celle-ci à cesser immédiatement les massacres de civils.Selon les cinéastes sud-coréens qui participent à cette alliance de solidarité, leurs confrères birmans sont en première ligne du mouvement de désobéissance civile pour la démocratie, les droits de l’Homme et la liberté de leur pays, et réclament aussi la suspension immédiate de tout contrôle et de toute censure portant atteinte à la liberté d’expression, notamment dans le domaine des arts.La coalition a d’emblée exhorté le pouvoir militaire birman à ne plus les emprisonner. Elle envisage de donner une conférence de presse lors du prochain festival de Jeonju, qui s’ouvrira le 30 avril. L’occasion pour elle de publier un communiqué soutenant le mouvement pro-démocratie dans le pays d’Asie du Sud-est.