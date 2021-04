Photo : YONHAP News

Si le ciel reste dégagé et les températures très douces dans l'après-midi, les habitants de la Corée du Sud doivent toujours se couvrir le matin pour se rendre au bureau. L'écart entre les minimales et les maximales atteint en effet une vingtaine de degrés par endroits.Alors que Météo-Corée relevait 7°C à Gwangju, 9°C à Séoul et 12°C à Busan ce matin, le mercure a oscillé entre 23°C et 25°C au plus fort de la journée.Le temps va continuer à se réchauffer sur la péninsule, avec un avant-goût de l'été prévu pour demain.