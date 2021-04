Beyond Parallel : Pyongyang préparerait un test de MSBS à Nampo

Photo : YONHAP News

Est-ce un nouveau signe de préparation d’un essai de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) en Corée du Nord ? Le site web américain Beyond Parallel a posté hier un rapport évoquant une telle possibilité. Il s’est appuyé sur des images satellites prises à six reprises en avril.Selon les analyses de cette cellule créée par le Centre des études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain, pour étudier les enjeux stratégiques dans la péninsule coréenne, l’Etat communiste aurait positionné un objet cylindrique sur la barge servant de base au test, sur le chantier naval de sa marine situé à Nampo sur la côte ouest de la péninsule. Et l'objet en question pourrait être un tube de lancement de MSBS.Le rapport indique pourtant qu’à ce stade, la signification de ces activités reste incertaine, tout en estimant que la capacité MSBS du régime de Kim Jong-un permettra d’améliorer sa dissuasion nucléaire.Dans ce contexte, Charles Richard, qui dirige le commandement stratégique des Etats-Unis, a exprimé sa préoccupation à l’égard des menaces grandissantes de Pyongyang et souligné la nécessité d’y faire face. L’amiral en a fait état hier lors d’une audition au Sénat.