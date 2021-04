COVID-19 : retards en vue pour la livraison du vaccin Moderna en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les livraisons du vaccin anti-COVID de Moderna en Corée du Sud se feront attendre. Elles devaient être effectuées à l’origine entre avril et juin.C’est le Premier ministre par intérim Hong Nam-ki qui en a fait part hier lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Il a alors précisé qu’une quantité considérable de vaccins pourrait arriver dans le pays au second semestre, et non pas avant la fin juin, contrairement à ce qui était prévu.En décembre dernier, le gouvernement avait annoncé que lors d’un entretien en liaison vidéo entre le président Moon Jae-in et le patron du laboratoire américain Stéphane Bancel, celui-ci avait promis de fournir à Séoul 40 millions de doses à compter du deuxième trimestre.En dépit de ces retards en vue, l’exécutif maintient son cap pour la vaccination : administrer une première dose à 12 millions d’adultes d’ici la fin juin. Il estime que les sérums dont il s’est déjà assuré de disposer permettront d’atteindre cet objectif. Toute la question est de savoir s’ils arriveront comme prévu. A ce jour, quelque 1 630 000 personnes ont reçu une première injection.